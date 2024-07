Como podemos multiplicar nossas vidas e ajudar quem precisa de transplante

Na sala de estar da acanhada casa que a ONG Via Vida ocupa no bairro Jardim do Salso, os olhares são de esperança: chegará o dia em que cada hóspede (a maioria crianças e adolescentes) receberá o esperado telefonema dizendo que chegou um órgão compatível com aquela pessoa que precisa do transplante para continuar vivendo. Então haverá correria rumo ao hospital indicado e alegria na casa em que estranhos se transformaram numa grande família. Ali também convivem pacientes já transplantados, enquanto aguardam o momento de voltar para suas casas.