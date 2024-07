Quando Dércio Staudt começou a ser preparado para um transplante de medula óssea, na última semana de abril, não imaginava que o Rio Grande do Sul enfrentaria sua maior tragédia climática poucos dias depois. Tampouco que seria preciso uma verdadeira força-tarefa para fazer com que o material biológico vindo do Canadá chegasse a tempo ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), onde estava internado.