A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul impactou diretamente diversos setores, e a saúde ainda contabiliza estragos e prejuízos. Com problemas envolvendo transporte, disponibilidade e situação dos hospitais, houve redução do número de transplantes. Os dados de cirurgias de rins caíram 40% entre abril e maio, e 36% na comparação entre maio do ano passado e maio deste ano.