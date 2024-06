No contrato que a Fraport assinou com o governo brasileiro quando venceu o leilão de concessão do Aeroporto Salgado Filho não há, naturalmente, uma cláusula prevendo a responsabilidade de cada parte em caso de uma catástrofe climática que inviabilize a operação por seis, oito ou 12 meses. Tampouco há seguro que cubra 100% dos prejuízos com os equipamentos danificados por uma enchente sem precedentes.