A pandemia nos ensinou que foi um erro irreparável deixar as escolas fechadas por tanto tempo. O que as crianças perderam nunca será recuperado. Por isso, na enchente deste ano é preciso garantir a reabertura das escolas tão logo seja seguro e possível. Em nome da solidariedade aos que estão impedidos de retornar à sala de aula, não se pode sacrificar aqueles que vivem em áreas que estão normalizadas ou recuperando as condições mínimas para a retomada, mesmo que seja no salão da igreja, no clube ou no CTG.