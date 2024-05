Após uma nova reunião realizada na segunda-feira (6), o governo do Estado definiu que, a partir desta terça-feira (7), as aulas da rede pública estadual de mais 14 Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) poderão retomar suas atividades, seguindo análise das condições particulares de cada local. Outras nove regiões já estavam com previsão de retorno (confira abaixo).