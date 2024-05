Questionado pela coluna, o deputado Kaká D’Ávila (PSDB) disse que não é ele o parlamentar que foi ao show de Madonna, no sábado (4), e não conseguiu retornar a Porto Alegre porque o Aeroporto Salgado Filho está interditado. Nesta terça-feira (7), Kaká não participou da reunião (virtual) com o governador e com os demais deputados e senadores, para tratar das necessidades do Rio Grande do Sul e das medidas que precisam ser adotadas.