O pacote completo apresentado pelo presidente Lula na visita a São Leopoldo, a terceira desde que começou a enchente, deve ser saudado como o mais ambicioso da história do Estado. Se tudo o que Lula e seus ministros anunciaram até agora sair do papel, o Rio Grande do Sul terá o “Plano Marshall” demandado pelo governador Eduardo Leite e pelos líderes empresariais gaúchos que cobram medidas de impacto.