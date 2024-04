Por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prefeito de Canoas, Jairo Jorge (PSD), irá reassumir o cargo. Em breve julgamento realizada nesta terça-feira (2), a 6ª Turma do STJ acolheu os argumentos de Jairo e determinou o retorno imediato do prefeito, que havia sido afastado em novembro de 2023. A decisão da 6ª Turma foi tomada por unanimidade.