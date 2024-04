O Supremo Tribunal Federal (STF) validou nesta semana mais 21 acordos firmados entre a Procuradoria-Geral da República (PGR) e pessoas que respondem a ações penais pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Com isso, 102 réus por crimes considerados como de menor gravidade já se beneficiaram por punições alternativas à prisão. Só foram negociados acordos com pessoas que estavam em frente aos quartéis e contra as quais não há provas de participação nas invasões aos prédios públicos.