Especulada há vários meses, a transferência do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do PP para o PL vai se consumar no dia 19 de março, em Brasília, com a assinatura da ficha de filiação na presença dos caciques do partido. Apesar de estar em primeiro mandato como prefeito, Feltrin ainda não decidiu se disputará a reeleição.