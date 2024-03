Em sua segunda visita ao Rio Grande do Sul no terceiro mandato, o presidente Lula tentará derrubar as barreiras que o separam de boa parte dos eleitores do Rio Grande do Sul. Há um paradoxo quando se fala em barreiras ou crise na relação de Lula com os eleitores gaúchos, porque na eleição de 2022 o presidente fez a maior votação de todas as que disputou e, no entanto, enfrenta uma oposição mais raivosa do que nunca.