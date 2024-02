Com o início do ano legislativo e o fim das férias para boa parte dos empresários e das autoridades, recomeça nesta quarta-feira (7) a queda braço em torno do corte de benefícios fiscais. Em um movimento encabeçado pela Federasul, representantes das principais federações empresariais se reúnem no Palácio do Comércio para definir como será a atuação conjunta em defesa da manutenção dos incentivos. O corte, por decreto, foi a alternativa encontrada pelo governo de Eduardo Leite para compensar a perda de receita com a não aprovação do aumento do ICMS, em dezembro passado.