Na mesa quadrada em que gosta de trabalhar em seu gabinete minimalista, no terceiro andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari, a secretária de Obras, Izabel Matte, mostra o "livrão" com todas as obras necessárias nas 2.342 escolas estaduais do Rio Grande do Sul. "Livrão" porque o relatório mais completo da situação dos prédios foi impresso em papel A3 (297mm X 420mm) para que todas as colunas ficassem legíveis. Ali estão todas as escolas com as obras necessárias classificadas pela urgência.