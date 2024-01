Com 1,2 mil alunos, o Colégio Protásio Alves, na esquina da Avenida Ipiranga com a Erico Verissimo, é um retrato das dificuldades para fazer andar as reformas na área da educação. O que seria a simples reforma da escadaria revelou-se uma obra de maior porte quando se descobriu que seria preciso construir uma nova.