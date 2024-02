Já são mais de cem assinaturas no requerimento em que deputados de oposição pedem o impeachment do presidente Lula por ter comparado o que Israel está fazendo com os palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto. O requerimento não tem substância, porque Lula errou ao fazer a comparação, mas isso não se enquadra na definição de crime de responsabilidade nem forçando.