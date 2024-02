Seguindo o rodízio partidário previamente acertado entre parlamentares, o deputado Dionilso Marcon (PT) assume nesta terça-feira (20) a coordenação da bancada gaúcha em Brasília até fevereiro de 2025. Pelo mesmo período, Alceu Moreira (MDB) será o coordenador-substituto do grupo, que reúne 31 deputados federais e três senadores do Rio Grande do Sul.