Com o apoio do vereador Pedro Ruas (PSOL), líderes de movimentos sociais e de Direitos Humanos preparam uma série de eventos em Porto Alegre para marcar os 60 anos do golpe militar de 31 de março de 1964. O primeiro deles será em 27 de fevereiro, na Câmara Municipal, às 19h, quando será realizado ato público em protesto aos 50 anos de desaparecimento do militante gaúcho Cilon Brum, natural de São Sepé, cujo corpo jamais foi localizado.