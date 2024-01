Maria Thereza Goulart, viúva do ex-presidente da República João Goulart, terá direito à indenização da União por perseguição política e exílio sofridos durante ditadura militar. A decisão é da 4ª Vara Federal de Porto Alegre. A sentença do juiz federal Bruno Risch Fagundes de Oliveira, do dia 24 de dezembro, foi divulgada nesta terça-feira (9).