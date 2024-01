A bancada federal gaúcha em Brasília irá cobrar providências à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre o serviço prestado pela CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul. Nas próximas semanas, os parlamentares devem se reunir com a diretoria da Aneel para tratar da demora no restabelecimento da eletricidade em episódios de temporais no Estado, como o de terça-feira (16).