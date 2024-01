Ainda que a Equatorial dê a seus clientes motivos de sobra para reclamar dos serviços prestados, é cedo para dizer que teria sido diferente se a CEEE fosse pública. Porque o temporal mais parecido com o da noite de terça-feira (16) foi o de 29 de janeiro de 2016, quando Porto Alegre foi arrasada por um fenômeno com ventos até mais fortes do que os de agora. No pico, chegou-se próximo aos 120 km/h. O Parque Marinha do Brasil foi devastado e em quase todos os bairros restaram árvores caídas sobre a rede elétrica. Até o Cisne Branco virou com a ventania.