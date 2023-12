A bancada estadual do PT ingressou, nesta segunda-feira (18), com ação popular na Justiça pedindo a retirada de campanha publicitária do governo do Estado a favor do aumento de ICMS. Os parlamentares da oposição argumentam que a peça produz "desinformação" e divulga "conteúdo deliberadamente errôneo" com o objetivo de elevar a alíquota do tributo de 17% para 19,5%, na votação prevista para terça-feira (19) na Assembleia.