Quem ouviu o discurso de posse do presidente da Argentina, Javier Milei, ficou com a sensação de que haverá um mergulho no caos antes de a situação começar a melhorar como resultado do pesado pacote que será anunciado nos próximos dias. O choque drástico inclui a liberação do câmbio, o corte de benefícios fiscais e sociais e aumento de impostos para encarar a falta de dinheiro.