Por qualquer ângulo que se olhe, o problema da falta de professores no futuro, combinado com a formação deficiente, vai assumindo proporções dramáticas no Rio Grande do Sul. Se antes se falava no fechamento de turmas de licenciaturas nas universidades privadas, o que forçava o corte de vagas porque os alunos não queriam ou não podiam pagar a mensalidade, hoje o retrato mais fiel do desinteresse pela profissão vem de outra banda. As universidades federais não estão conseguindo preencher as vagas, mesmo sendo gratuitas.