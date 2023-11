Alegando atraso de repasse federal, a prefeitura de Pelotas anunciou que irá parcelar os salários de outubro dos servidores municipais. Em princípio, todos deveriam receber até 8 de novembro, quinto dia útil do mês. Mas, com os recursos disponíveis em caixa, será possível pagar de forma integral apenas 72% dos servidores no prazo normal.