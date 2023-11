Para os argentinos, o último debate entre os candidatos Sergio Massa (Unión por la Pátria) e Javier Milei (La Libertad Avanza) pode ter sido decisivo em uma eleição apertada como as pesquisas indicam que será o segundo turno, no próximo domingo (19). Para os brasileiros, foi a reafirmação de que as relações serão fluidas com Massa e difíceis com Milei, como foram entre o atual presidente, Alberto Fernández, e Jair Bolsonaro.