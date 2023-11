Com longa trajetória na área ambiental, o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz, incluiu de vez a pauta das mudanças climáticas na agenda do Ministério Público Estadual. Saltz justifica a criação de um Gabinete de Estudos Climáticos, carinhosamente chamado de GabClima, com o frequente registro de desastres naturais no Estado, como enchentes, tornados, ciclones e secas.