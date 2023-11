Desde que chegou ao Rio Grande do Sul para ser secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans procurava uma forma de valorizar os servidores de carreira do Estado. Não com reajustes salariais automáticos, que nem cabem no orçamento, mas com a possibilidade de ocuparem cargos de maior relevância nas secretarias. O projeto gestado a partir desse desejo ganhou o nome de Lidera RS e está com as inscrições abertas até o dia 1º de dezembro.