Se foi de Javier Milei ou de Mauricio Macri a ideia de mandar Diana Mondino ao Brasil no fim de semana, não vem ao caso. O primeiro passo foi dado pelo presidente eleito da Argentina para distensionar as relações com o Brasil. Diana, futura ministra das Relações Exteriores, foi a Brasília se encontrar com o chanceler Mauro Vieira e entregar pessoalmente o convite a Lula para participar da posse de Milei, no dia 10 de dezembro.