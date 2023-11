Os bastidores da conquista de um investimento de R$ 1 bilhão e a chegada do Club Med ao Rio Grande do Sul têm histórias que podem servir de lição para quem quer atrair investimentos privados. Foi por um detalhe que o Estado superou Punta del Este, no Uruguai, na disputa pelo investimento do grupo de origem francesa, que tem resorts nos cinco continentes (apenas três no Brasil até agora).