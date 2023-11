Abatido com a investigação do Ministério Público na prefeitura de Rio Grande, o prefeito Fábio Branco reuniu a executiva estadual do MDB nesta quarta-feira (8) e pediu que os colegas se manifestassem sobre sua permanência ou não no comando do partido. Disse que está se inteirando das investigações em Rio Grande e não gostaria que o partido fosse atingido por um tema que não se relaciona com a instituição.