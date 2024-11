Por que nem todos os generais foram convidados para o golpe que Exército e Aeronáutica evitaram

A gênese do plano golpista deflagrado em 2022 e abortado por falta de apoio dos comandantes do Exército, Freire Gomes, e da Aeronáutica, Baptista Júnior, será conhecida nos detalhes na próxima semana, quando forem divulgadas as mais de 800 páginas do relatório da Polícia Federal. Por enquanto, o que se tem é o resumo do que se atribui a cada um dos 37 indiciados. O relatório não terá a resposta para outra pergunta que está na cabeça dos brasileiros: por que os generais Hamilton Mourão e Luiz Eduardo Ramos não entraram no listão?