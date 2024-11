O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin avaliou que os indícios apurados até agora, no inquérito da Polícia Federal (PF) sobre tentativa de golpe de Estado, têm "gravidade real", mas garantiu que não há "turbulência institucional". Fachin comandou aula magna da faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na manhã desta sexta-feira (22), na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).