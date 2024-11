O ministro Alexandre de Moraes encaminhará, na próxima segunda-feira (25), o relatório final do inquérito do golpe ao gabinete da Procuradoria-Geral da República (PGR). A expectativa é de que a PGR apresente a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto, e outros 35 indiciados a partir de fevereiro de 2025. As informações são do g1.