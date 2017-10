Fernando Guimarães, Divulgação

Pré-candidato do PSDB ao governo do Estado, Eduardo Leite, foi ao encontro da deputada Any Ortiz (PPS), nesta segunda-feira (30), na Assembleia, para apresentar seu plano de gestão. A visita faz parte da estratégia de conquista de aliados para 2018.

Leite não fez um convite formal de aliança com o PPS, mas Any não descarta deixar de lado a candidatura à reeleição para integrar a chapa majoritária do tucano, se for chamada.

O ex-prefeito de Pelotas poderá ser o próximo presidente do PSDB gaúcho. O posto pode ajudar na negociação com possíveis aliados na disputa do próximo ano.