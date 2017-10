A menos de um ano para a eleição de 2018, o PSDB estuda indicar o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite para a presidência estadual da legenda. O tucano será, possivelmente, candidato ao governo do Rio Grande do Sul.

A ideia é buscar o consenso em torno de Leite, que mantém boas relações com integrantes de diversas alas do partido.

Sobrecarregado com as funções de prefeito, Marchezan delegou, há pouco tempo, a interlocução política do partido com o Piratini ao ex-prefeito de Viamão Valdir Bonatto.