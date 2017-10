O que me inspira a sugerir um encontro em Pilar e Judith é o trabalho que fazem pela obra dos homens com quem viveram por muitos anos, acompanharam o processo de criação e agora são guardiãs do legado de seus companheiros. Nem sei se a agenda delas comporta um compromisso a mais, mas propor não custa nada. Se ocorrer, quero estar na primeira fila.

Agora mesmo, Judith está envolvida com a programação dos 80 anos de Scliar. Na quinta-feira (26), no Centro Cultural da Santa Casa, será apresentado o espetáculo Ahavá, amor além das palavras, criado especialmente pelo Grupo Kadima para homenagear o escritor. Será uma noite de música, dança e magia, para manter viva a memória do "escritorzinho do Bom Fim".