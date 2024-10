Mapa do Caminho para o desenvolvimento do RS é robusto, mas precisa ser um plano de Estado, e não de governo

O Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, anunciado com pompa e circunstâncias pelo governo do Estado nesta quarta-feira (30), é robusto e ousado. Pena que chega a dois anos do final do mandato do governador Eduardo Leite. Merecia - e essa é a expectativa do Piratini - ser um plano de Estado, e não de governo. Seria desejável que houvesse alguma perenidade, algo raro de ocorrer na política brasileira em geral e na gaúcha, em particular