O relatório final do Plano de Ação Climática de Porto Alegre será entregue nesta quinta-feira (26) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). O trabalho começou a ser feito em março de 2023 a partir do compromisso da cidade, assumido em Glasgow, na COP26, em reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerá-las até 2050.