Porto Alegre contará com centro de monitoramento de mudanças climáticas

No auge da tragédia climática em Porto Alegre, com o centro administrativo municipal e o Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre (Ceic) alagados, a cúpula do Executivo precisou se mudar para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), no bairro Três Figueiras, uma área alta da Capital. O episódio demonstrou a necessidade de se montar um Centro de Monitoramento e Contingência Climática no prédio, que entra em operação nesta quinta-feira (26) na sede da pasta.