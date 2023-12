Na tarde desta terça-feira (5), Porto Alegre recebeu algumas "notícias" na COP28, a conferência do clima que ocorre em Dubai, a partir de dois estudos realizados pela consultoria técnica formada pela WayCarbon, em consórcio com o Iclei América do Sul, Ludovino Lopes Advogados e Ecofinance Negócios. Um dos trabalhos diz respeito às ameaças climáticas na Capital.