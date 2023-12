Nome de peso do setor empresarial brasileiro, o diretor da Be8, Eramos Carlos Battistella tem circulando pela COP28, em Dubai, defendendo maior pragmatismo das conferências mundiais do clima. Ele acredita que esses eventos das Nações Unidas, que contam cada vez mais com participação de empresários e CEOs de várias partes do mundo, precisam ser mais pragmáticos e rápidos, estabelecendo metas a curto prazo para dar respostas às populações, que devem, na opinião do gaúcho, mudar hábitos nesse novo capítulo da história em que ambiente e desenvolvimento econômico devem andar lado a lado.