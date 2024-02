Em entrevista na manhã desta quarta-feira (7), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou o setor dos biocombustíveis como motor do plano de reindustrialização do país. Ele disse que o Rio Grande do Sul "vai dar um salto na agroindústria", a partir da inauguração de novas estruturas para a fabricação do chamado "combustível verde".