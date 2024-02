A América Latina tem seus ditadores ou protoditadores de esquerda: Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega... Mas foi um político de direita, candidatíssimo a se juntar ao trio no panteão dos líderes autoritários, que obteve, no final de semana, um triunfo político que deve ser observado com atenção sob pena de seus métodos e práticas se disseminarem pelo continente. Afinal, em muitos países, não incomum a população clamar por "um Bukele" para chamar de seu.