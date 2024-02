É constrangedor o silêncio de Lula, do PT e de parte da esquerda diante do ataque contra Herta Breslauer, uma comerciante judia, em Arraial D’Ajude na sexta-feira (2). Passados três dias desde as agressões à mulher e a destruição de parte de seu patrimônio, o presidente d República, tão afeito a microfones, não veio a público repudiar esse claro ato de antissemitismo em território nacional.