A serra gaúcha voltou a figurar na imprensa internacional nesta semana como um dos locais no sul do Brasil onde células neonazistas costumam usar como refúgio. Uma grande reportagem do The New York Times, o mais influente jornal do mundo, aprofundou na terça-feira (7) as investigações sobre a presença de membros dos Hammerskins, o violento grupo extremista dos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul.