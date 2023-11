Pelo menos um dos integrantes do grupo de 32 brasileiros e seus familiares que deixaram a Faixa de Gaza no domingo (12) viajará para o Rio Grande do Sul. Conforme a coluna apurou, depois de chegarem a Brasília, onde serão recebidos pelo presidente Lula, na noite desta segunda-feira (13), eles seguirão viagem para os Estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O maior grupo ficará em São Paulo. Outros viajarão para Florianópolis e Mato Grosso. Um deles virá para Novo Hamburgo.