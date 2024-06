Falta um pouco menos de um mês para que Grêmio e Inter se enfrentem pelo Brasileirão e, depois de tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, é impossível pensar que teremos um Gre-Nal com mando Tricolor na Arena, conforme previsto no calendário da CBF. Ainda mais depois de ver o estrago que as águas fizeram no gramado da nossa casa. Aliás, eu diria que, infelizmente, é difícil até mesmo projetar um retorno ao Humaitá neste ano.