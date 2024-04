Pontuar é obrigação. Para voltarmos vivos de La Plata, o Grêmio precisará, no mínimo, de um empate contra o Estudiantes nesta terça-feira (23). Lógico que voltar com uma vitória seria o cenário ideal, mas eu, particularmente, considero esse o confronto mais difícil do Grupo C. O Estudiantes está há cinco jogos invicto, é um time cascudo, com camisa pesada e que terá mais de 30 mil pessoas cantando a seu favor.