Diante do Estudiantes, o Grêmio precisará fazer do jogo, válido pela terceira rodada da fase de grupos, uma final de Libertadores. Pontuar em La Plata é imprescindível, sob pena de ficar virtualmente eliminado. Para isso, o time terá de ser mais vibrante e muito mais competitivo em campo. Mais do que isso, vai precisar das suas individualidades.